Arap Birliği, İran'ın saldırılarını kınayıp İsrail'in ihlallerine dur dedi - Son Dakika
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Arap Birliği, İran'ın saldırılarını kınayıp İsrail'in ihlallerine dur dedi

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Arap Birliği'nin 166. Bakanlar Düzeyi Toplantısı'nda dışişleri bakanları, İran'ın bölgedeki gerilimi artıran adımlarına ve Arap ülkelerine yönelik saldırılarına tepki gösterdi.

Arap ülkelerinin dışişleri bakanları, İran'ın "bölgedeki gerilimi tırmandıran adımlarını ve bazı Arap ülkelerini hedef alan saldırılarına" tepki göstererek, İsrail'in Filistin, Lübnan ve Suriye'deki saldırı ve ihlallerinin durdurulması çağrısında bulundu.

Mısır Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Arap Birliği'nin 166. Bakanlar Düzeyi Toplantısı, Mısır'ın başkenti Kahire'deki genel merkezde gerçekleştirildi.

Dönem başkanlığını Tunus Dışişleri Bakanı Muhammed en-Nefti'nin üstlendiği toplantıda, bölgedeki son gelişmeler ele alındı.

Toplantıda dışişleri bakanlarının, İran'ın "bölgedeki gerilimi tırmandıran adımlarını ve bazı Arap ülkelerini hedef alan saldırılarına" tepki göstererek, İsrail'in Filistin, Lübnan ve Suriye'deki saldırı ve ihlallerinin durdurulması çağrısında bulunduğu kaydedildi.

Mısır Dışişleri Bakanı Bedir Abdulati toplantıda yaptığı konuşmada, ülkesinin "bazı Arap ülkelerini hedef alan İran saldırılarını" kesin bir dille kınadığını belirterek, Kahire'nin Arap ülkelerinin egemenliğinin, güvenliğinin ve toprak bütünlüğünün ihlal edilmesini reddettiğini vurguladı.

Çatışma çemberinin genişlemesinden kaçınılması ve gerilimin azaltılması amacıyla diplomatik yola dönülmesi gerektiğini kaydeden Abdulati, ABD ile İran arasında haziran ayında varılan mutabakat zaptı üzerine inşa edilecek nihai ve sürdürülebilir bir anlaşmaya ulaşılması temennisini dile getirdi.

Abdulati, bölgedeki hızlı gelişmelerin Gazze Şeridi ve işgal altındaki Batı Şeria'da yaşanan insani trajediyi gölgelememesi gerektiğine dikkati çekerek, Mısır'ın zorla yerinden edilme, yasa dışı yerleşimler, ilhak ve Filistin davasının tasfiye edilmesine yönelik girişimlere karşı tutumunu yineledi.

Ateşkesin kalıcı hale getirilmesi, Şarm el-Şeyh Anlaşması mutabakatlarının uygulanması ve ABD Başkanı Donald Trump'ın barış planının ikinci aşamasına geçilerek İsrail'in Gazze'den çekilmesini sağlayacak yol haritasının tamamlanması için çabaların süreceğini belirten Abdulati, Gazze'ye kesintisiz insani yardım ulaştırılması, erken toparlanma ile yeniden imar süreçlerinin desteklenmesi ve Filistin Yönetimi'nin Gazze ile Batı Şeria'da sorumluluklarını tam olarak üstlenmesi amacıyla kurulan Ulusal Gazze Yönetim Komitesinin yetkilendirilmesi gerektiğini kaydetti.

Kaynak: AA

Dış Politika, Güncel, İsrail, İran, Son Dakika

Son Dakika Güncel Arap Birliği, İran'ın saldırılarını kınayıp İsrail'in ihlallerine dur dedi - Son Dakika

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