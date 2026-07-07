Arap Birliği'nden El Ubeyd İçin Uyarı - Son Dakika
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Arap Birliği'nden El Ubeyd İçin Uyarı

07.07.2026 19:50
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Arap Birliği, El Ubeyd'de insani felaketin önlenmesi için uluslararası yardım çağrısında bulundu.

Arp Birliği, Sudan'ın Kuzey Kurdufan eyaletinin merkezi El Ubeyd kentinin daha büyük bir insani ve güvenlik felaketine sürüklenmesini önlemek için uluslararası çabaların artırılması çağrısında bulundu.

Arap Birliği Genel Sekreteri Nebil Fehmi, yaptığı yazılı açıklamada El Ubeyd kentindeki tehlikeli gelişmeleri "büyük endişeyle takip ettiğini" belirtti.

Aralarında on binlerce yerinden edilmiş kişinin de bulunduğu 500 binden fazla sivilin kuşatma altında olduğunu belirten Fehmi, Hızlı Destek Kuvvetleri'nin (HDK) insansız hava araçlarıyla pazar yerleri, okul, hastane, su ve elektrik altyapısını hedef aldığını ifade etti.

Fehmi, uluslararası toplumun, savaş suçları ve insanlığa karşı suç kapsamına girebilecek ağır ihlaller yaşanabileceği yönündeki tekrarlanan uyarılarına rağmen El Ubeyd'deki askeri yığınağın yanı sıra yerleşim alanları ve sivil tesislerin hedef alınmasına devam edildiğini aktardı.

Genel Sekreter, bu durumun ülkenin diğer kenti El-Faşir'de yaşanan vahşetin El Ubeyd'de de tekrarlanabileceğine işaret ettiği konusunda uyardı.

Fehmi, El Ubeyd'in daha geniş çaplı bir insani ve güvenlik felaketine sürüklenmesini önlemek amacıyla uluslararası ve bölgesel çabaların yoğunlaştırılması, çatışmaların uzamasına yol açacak tüm eylemlerin durdurulması ve Sudan'ın birliği, egemenliği, toprak bütünlüğüne saygı gösterilmesi gerektiğini vurguladı.

Arap Birliği'nin Sudan'da çatışmaların sona erdirilmesi, sivillerin korunması ve insani sıkıntının hafifletilmesine katkı sağlayacak şekilde kapsamlı bir siyasi sürecin oluşturulması için sarfedilen çabaları desteklemeyi ve Sudanlı taraflar arasında diyaloğu teşvik etmeyi sürdürdüğünü yineleyen Fehmi, bu çabaların Arap Birliği, Afrika Birliği, Birleşmiş Milletler, Avrupa Birliği ve Hükümetlerarası Kalkınma Otoritesi'ın yer aldığı beşli mekanizma çerçevesinde yürütüldüğünü ifade etti.

BM yetkilileri, son bir aydır HDK'nin insansız hava araçlarıyla elektrik santrali, yakıt depoları ve diğer sivil tesisleri hedef aldığı El Ubeyd'de insani felaket ve ciddi insan hakları ihlalleri yaşanabileceği uyarısında bulunuyor.

BM İnsan Hakları Konseyi dün ise El Ubeyd kentinde sivillere yönelik ihlal ve suistimallerin acilen soruşturulmasını öngören kararı oy birliğiyle kabul etmişti.

Kaynak: AA

İnsan Hakları, Orta Doğu, Güvenlik, Politika, Güncel, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Arap Birliği'nden El Ubeyd İçin Uyarı - Son Dakika

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