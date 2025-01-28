Arap Birliği'nden Filistin Vurgusu - Son Dakika
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Arap Birliği'nden Filistin Vurgusu

Arap Birliği, Filistin sorununun çözümünün ortadoğuda barış için şart olduğunu belirtti.

28.01.2025 12:26
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KAHİRE, 28 Ocak (Xinhua) -- Arap Birliği, Ortadoğu'da istikrar ve barışın ancak Filistin sorununun çözüme kavuşturulup iki devletli çözümün uygulanmasıyla sağlanabileceğini söyledi.

Arap Birliği'nden pazar günü geç saatlerde yapılan açıklamada, "Filistin halkını sürgün, ilhak veya yerleşimlerin genişletilmesi yoluyla yerinden etmeye yönelik her türlü girişimin" başarısızlığa uğradığı kaydedilerek söz konusu girişimlerin uluslararası hukukun ihlali olarak reddedildiği ifade edildi.

Açıklamada insanların zorla yerlerinden edilmesi "etnik temizlik" olarak nitelendirildi.

Arap Birliği, Arap ülkelerinin ve uluslararası toplumuyla uzlaşıyla belirlediği sabit ilkelere ve kararlı belirleyici faktörlere aykırı şekilde atılacak adımların yalnızca çatışmayı uzatacağını, barışı daha da geciktireceğini ve Filistin halkı başta olmak üzere bölgedeki insanların acılarını artıracağını vurguladı.

Birlik, içinden geçtiğimiz dönemde herkesin Gazze'deki ateşkesi güçlendirmek ve 15 aylık yıkıcı bir savaşın ardından Gazze'nin yeniden inşasının derhal başlayabilmesi için ateşkesi sürdürmek için sürekli çalışması gerektiğini vurguladı.

ABD Başkanı Donald Trump cumartesi günü, Filistinlilerin Gazze Şeridi'nden Mısır ve Ürdün'e taşınması önerisinde bulunmuştu.

Kaynak: Xinhua

Uluslararası İlişkiler, İnsan Hakları, Orta Doğu, Filistin, Politika, Güncel, Dünya, Son Dakika

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