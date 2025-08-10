Arap Birliği'nden İsrail'e Sert Tepki - Son Dakika
Arap Birliği'nden İsrail'e Sert Tepki

10.08.2025 20:45
Arap Birliği, İsrail'in Gazze'yi işgal planını kınayarak uluslararası topluma müdahale çağrısı yaptı.

Arap Birliği, İsrail'in Gazze Şeridi'ni işgal planını kınayarak, bunun "tüm Arap ülkelerine, ulusal güvenliklerine, siyasi ve ekonomik çıkarlarına karşı açık bir saldırı" olduğunu bildirdi.

Filistin Devleti'nin talebi üzerine Kahire'de olağanüstü toplanan Arap Birliği Daimi Temsilciler Konseyi, İsrail'in tüm Gazze Şeridi'ni işgal etme planına karşı izlenecek eylem mekanizmalarını görüştü. Toplantıda, uluslararası topluma, Gazze'deki Filistinlilerin maruz kaldığı soykırım ve açlığı durdurması için İsrail'e baskı yapma çağrısı yapıldı.

Arap Birliği, İsrail'in Gazze Şeridi'nde tam askeri kontrol kurma, Filistin halkını yerinden etme ve Kudüs dahil Batı Şeria'da işlediği "saldırı, soykırım ve etnik temizlik suçlarını" kınadı.

Bu karar ve planların uluslararası hukuk ve sözleşmelerin ihlali olduğu ve tüm Arap ülkelerine, ulusal güvenliklerine, siyasi ve ekonomik çıkarlarına karşı açık bir saldırı teşkil ettiği vurgulandı.

Arap Birliği, Gazze Şeridi'nde ateşkes sağlanması için Mısır- Katar arabuluculuğuna destek verdiğini belirtti.

Uluslararası topluma, özellikle ABD'ye, İsrail'in soykırım, açlık ve zorla yerinden etme dahil tüm saldırılarını durdurması için baskı yapma çağrısında bulunuldu.

Ayrıca, İsrail'in Gazze ablukasını kaldırması ve BM ile UNRWA işbirliği içinde kara, deniz ve havadan yeterli insani yardım girişine izin vermesi gerektiği ifade edildi.

Açıklamada, açlığın bir "soykırım silahı" olarak kullanılmasının yarısı çocuk olmak üzere 200 Filistinlinin hayatını kaybetmesine yol açtığı, "Gazze İnsani Yardım Vakfı" adı altında kurulan ölüm tuzaklarının ise 1500 kişinin ölümüne ve binlercesinin yaralanmasına neden olduğu kaydedildi.

Arap Birliği, Filistin Devleti'nin Gazze, Doğu Kudüs ve Batı Şeria'da tam yönetim sorumluluğunu üstlenebilmesi için Filistin Kurtuluş Örgütü çerçevesinde "hukuk, düzen ve silah birliğinin" sağlanmasının önemine dikkat çekti.

Ayrıca Cezayir ve Somali'den, BM Güvenlik Konseyi'ndeki görevleri sırasında, İsrail'i ateşkese zorlayacak ve Gazze'ye koşulsuz yardım girişini güvence altına alacak bir karar tasarısı sunma çabalarını sürdürmeleri istendi.

Açıklamada, tüm devletlere İsrail'e silah, mühimmat ve askeri malzeme ihracatını, transferini veya geçişini yasaklama, İsrail ile ekonomik ilişkileri gözden geçirme ve Filistin halkına karşı suç işleyen İsrailli yetkililer hakkında ulusal ve uluslararası düzeyde soruşturma ve kovuşturma başlatma çağrısı yapıldı.

Ayrıca, dünya genelindeki sivil toplum ve insan hakları kuruluşlarına, İsrail savaş suçlarına karışan herkesi takip etme ve hesap vermeye zorlama çağrısında bulunuldu.

Kaynak: AA

