Arap Birliği'nden İsrail'e Yardım Çağrısı - Son Dakika
Arap Birliği'nden İsrail'e Yardım Çağrısı

15.03.2026 21:05
Arap Birliği, Filistin'deki insani yardım kısıtlamalarının kaldırılması için İsrail'e baskı yapıyor.

Arap Birliği, uluslararası topluma işgal altındaki Filistin topraklarındaki insani yardım kuruluşlarını hedef alan her türlü kısıtlamayı kaldırması için İsrail'e baskı yapma çağrısında bulundu.

Birlikten yapılan yazılı açıklamaya göre Genel Sekreter Yardımcısı Faid Mustafa, Sınır Tanımayan Doktorlar'dan (MSF) bir heyeti kabulü sırasında İsrail'in Gazze Şeridi ve Batı Şeria'da faaliyet gösteren uluslararası yardım kuruluşlarının lisansını iptal etmesinin tehlikeli sonuçlar doğuracağını belirtti.

Mustafa, MSF ile diğer uluslararası yardım kuruluşlarının yasaklanmasının, bölgedeki insani yardım çalışmaları konusunda felakete yol açacağı, Gazze'de ve Batı Şeria'da tıbbi yardıma ihtiyaç duyan yüzbinlerce kişinin tedaviden mahrum kalmasına neden olacağını vurguladı.

Birlik yetkilisi, uluslararası topluma, işgal altındaki Filistin topraklarındaki insani yardım, kurtarma ve tıbbi kuruluşları hedef alan her türlü kısıtlamayı kaldırması için İsrail'e baskı yapma çağrısında bulundu.

Mustafa, uluslararası kuruluşların Gazze'deki sahra hastanelerinin ve temel sağlık merkezlerinin çoğunu desteklediğini, acil barınma ihtiyaçlarına yanıt verdiğini, su ve kanalizasyon hizmetleri sağladığını ve akut yetersiz beslenmeden muzdarip çocuklar için beslenme merkezleri sunduğunu vurguladı.

Uluslararası kuruluşların operasyonlarının durdurulmasının, tüm acil ihtiyaçların karşılanmasının imkansız hale getireceğini kaydeden Mustafa, bu durumun Gazze'deki sağlık ve insani krizi daha da kötüleştireceğini dile getirdi.

İsrail'in, geçen şubat ayında MSF'nin Gazze Şeridi'ndeki faaliyetlerini durdurma kararı almış, Batı Şeria'da çeşitli yardım kuruluşlarının faaliyetlerini yasaklamıştı.

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Arap Birliği'nden İsrail'e Yardım Çağrısı - Son Dakika

İran’ın en büyük destekçisinin komutanı öldürüldü İran'ın en büyük destekçisinin komutanı öldürüldü
İran, İsrail’e bilgi sızdıran 20 ajanı kıskıvrak yakaladı İran, İsrail'e bilgi sızdıran 20 ajanı kıskıvrak yakaladı
İsviçre, ABD’nin İran’a yönelik saldırılarla ilgili 2 keşif uçuşu talebini reddetti İsviçre, ABD'nin İran'a yönelik saldırılarla ilgili 2 keşif uçuşu talebini reddetti
Formula 1 Bahreyn ve Suudi Arabistan yarışlarını iptal etti Formula 1 Bahreyn ve Suudi Arabistan yarışlarını iptal etti
Elleri ve ayakları bantlanarak akranları tarafından darbedildi Elleri ve ayakları bantlanarak akranları tarafından darbedildi
ABD basınından İsrail iddiası: Önleyici füze stoku kritik derecede azaldı ABD basınından İsrail iddiası: Önleyici füze stoku kritik derecede azaldı

21:06
İsrail’in F-35I uçakları İran’a doğru yola çıktı
İsrail'in F-35I uçakları İran'a doğru yola çıktı
20:36
Hakan Safi’den Kerem Aktürkoğlu için soruşturma iddiasına yanıt
Hakan Safi'den Kerem Aktürkoğlu için soruşturma iddiasına yanıt
19:56
Irak alev alev Dört bir yanda saldırılar var
Irak alev alev! Dört bir yanda saldırılar var
19:01
Canlı anlatım: Başkentte ikinci gol geldi
Canlı anlatım: Başkentte ikinci gol geldi
18:21
“Öldü“ denilen Netanyahu günler sonra ortaya çıktı
"Öldü" denilen Netanyahu günler sonra ortaya çıktı
18:17
ABD Enerji Bakanı: Savaş birkaç hafta içinde sona erecek
ABD Enerji Bakanı: Savaş birkaç hafta içinde sona erecek
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.03.2026 21:46:57.
SON DAKİKA: Arap Birliği'nden İsrail'e Yardım Çağrısı - Son Dakika
