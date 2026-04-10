Arap Birliği'nden Lübnan için ateşkes çağrısı
Arap Birliği'nden Lübnan için ateşkes çağrısı

10.04.2026 15:10
Arap Birliği Genel Sekreteri Ebu Gayt, ABD-İran ateşkesinin Lübnan'ı da kapsamasını istedi.

Arap Birliği Genel Sekreteri Ahmed Ebu Gayt, ABD- İran arasında sağlanan ve İsrail'i kapsayan geçici ateşkesin Lübnan'ı da kapsaması gerektiğini belirtti.

Arap Birliği'nden yapılan yazılı açıklamaya göre Ebu Gayt, Lübnan Başbakanı Nevvaf Selam ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Ebu Gayt, görüşmede, "İsrail'in vahşi saldırılarına karşı Lübnan'ın yanında olduğunu" belirterek, ABD-İran arasında sağlanan geçici ateşkesin Lübnan'ı da kapsaması gerektiğini vurguladı.

Lübnan Başbakanı'nın ülkenin içinde bulunduğu durumla ilgili bilgi verdiği Ebu Gayt, Lübnan hükümetinin, Beyrut üzerindeki kontrolünü güçlendirme ve silahların yalnızca meşru güçlerin elinde toplanması yönündeki cesur adımlarını desteklediğini ifade etti.

Ebu Gayt, ayrıca Lübnan'ın İsrail ile karşı karşıya olduğu soruna kalıcı çözüm bulmak amacıyla devletin müzakerelere katılma kararına destek verdiğini dile getirdi.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, dün Lübnan ile mümkün olan en kısa sürede doğrudan müzakerelere başlanması talimatını verdiğini açıklamıştı.

Netanyahu, müzakere açıklamasından kısa süre sonra yaptığı ikinci açıklamada ise Lübnan ile doğrudan müzakere yürüteceklerini ancak ateşkes olmayacağını söylemişti.

İsrail Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir, bugünkü açıklamasında Netanyahu'nun Beyrut ile mümkün olan en kısa sürede doğrudan müzakerelere başlanması talimatını vermesine rağmen, Lübnan'da Hizbullah'a karşı saldırıları sürdüreceklerini belirtmişti.

Kaynak: AA

Lübnan, Güncel, İran, Son Dakika

