Arap Koalisyonu, Riyad ve Abha saldırıları sonrası 82 Husi hedefini imha etti - Son Dakika
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Arap Koalisyonu, Riyad ve Abha saldırıları sonrası 82 Husi hedefini imha etti

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Suudi Arabistan liderliğindeki Arap Koalisyonu, Riyad ve Abha havalimanlarına düzenlenen saldırılara yanıt olarak Yemen'in 4 vilayetinde 82 Husi askeri hedefini imha ettiğini duyurdu. Saldırılarda 3 kişi hayatını kaybetmiş, 36 kişi yaralanmıştı.

Suudi Arabistan liderliğindeki Arap Koalisyonu, Husilerin Suudi Arabistan'daki sivil yerleşim ve tesislere yönelik saldırılarının ardından Yemen'in 4 vilayetinde Husilere ait 82 askeri hedefi imha ettiğini açıkladı.

Arap Koalisyonu Sözcüsü Tuğgeneral Turki el-Maliki, yaptığı yazılı açıklamada, Husilerin Suudi Arabistan'daki sivilleri ve sivil tesisleri hedef alan saldırılarının son olarak Riyad'daki Kral Halid Uluslararası Havalimanı ile Abha Uluslararası Havalimanı'nı hedef aldığını belirterek, bu saldırıların "hesapsız kalmayacağını" ifade etti.

Koalisyon güçlerinin Yemen'in Sada, Hudeyde, Cevf ve Marib vilayetlerinde Husilere ait toplam 82 askeri hedefi imha ettiğini bildiren Maliki, hedefler arasında balistik füze tehdidi oluşturan noktaların da bulunduğunu aktardı.

Maliki, Sada'nın dağlık bölgelerinde 11 balistik füze deposunun yanı sıra komuta ve kontrol merkezleri, iletişim sistemleri, füze ve silah depoları ile Husi gruplara ait karargahların hedefler arasında yer aldığını kaydetti.

Yemen'deki İran destekli Husiler, dün Suudi Arabistan'ın Abha Uluslararası Havalimanı ile Riyad'daki Kral Halid Uluslararası Havalimanı'nı balistik füze ve İHA'larla hedef aldıklarını açıklamıştı. Saldırılarda 3 kişi hayatını kaybetmiş, 36 kişi yaralanmış ve havalimanlarında maddi hasar meydana gelmişti.

Yemen'de İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana'nın ve bazı bölgelerin kontrolünü elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

Kaynak: AA
Savaş ve ÇatışmaSuudi ArabistanGüncelRiyadYemenDünyaSon Dakika

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