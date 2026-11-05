Arap partileri ve Beyahad desteğiyle Eisenkot'un 67 sandalyeye ulaşması öngörülüyor - Son Dakika
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Arap partileri ve Beyahad desteğiyle Eisenkot'un 67 sandalyeye ulaşması öngörülüyor

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Arap partileri ve Beyahad desteğiyle Eisenkot\'un 67 sandalyeye ulaşması öngörülüyor
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İsrail'de Arap partileri Perşembe günü eski Genelkurmay Başkanı Gadi Eisenkot'u destekleyerek hükümet kurmada Netanyahu'nun önüne geçirdi. Gözlemciler Eisenkot'un 67 sandalyeye ulaşabileceğini öngörüyor; ancak 61 sandalye gereken süreçte çekinceler nedeniyle belirsizlik sürüyor.

Arap partilerinin destekleme kararı aldığı İsrail eski Genelkurmay Başkanı Gadi Eisenkot yeni hükümeti kurma yolunda Benyamin Netanyahu'dan daha avantajlı duruma geçti.İsrail'in eski Genelkurmay Başkanı Gadi Eisenkot yeni hükümeti kurmaya giderek daha da yaklaşıyor. Yeni seçilen parlamentoda birçok diğer partinin yanı sıra iki Arap fraksiyonunun da Eisenkot'u desteklemeye hazırlandığı bildirildi.

Cumhurbaşkanı İsaac Herzog'un başkanlığında yürütülen resmi koalisyon görüşmelerinde Arap partileri Perşembe günü Eisenkot'tan yana tavır aldı. Merkez partisi Yaşar'ın lideri Eisenkot böylece rakibi ve görevdeki Başbakan Benyamin Netanyahu'nun yerine geçmek için önemli bir adım atmış oldu. Hükümetin kurulabilmesi için parlamentoda 61 sandalye gerekiyor.

Netanyahu'nun destekçileri bariz şekilde az

Gözlemciler Gadi Eisenkot'un, Arap partilerinin ve muhalefet grubu Beyahad'ın desteğiyle toplam 67 sandalyelik bir çoğunluğa ulaşabileceğini öngörüyor. Ancak çeşitli çekinceler nedeniyle bunun sağlam bir hükümete dönüşüp dönüşemeyeceği ise belirsiz. Görevdeki Başbakan Netanyahu'yu destekleyecek milletvekili sayısı ise şu an için belirgin biçimde daha az.

Herzog, perşembe akşamı en güçlü iki parti olan Yaşar ve Likud'la istişarelerini sürdürecek. Ardından, kendi değerlendirmesine göre en fazla şansa sahip milletvekiline hükümeti kurma görevini verecek. Görevlendirilen kişinin, en az 61 milletvekilinin desteğini sağlamak için 28 günü olacak. Cumhurbaşkanı Herzog isterse bu süreyi 14 gün daha uzatabilecek.

KNA/ ET,TY

Kaynak: Deutsche Welle
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