Arap Ülkeleri, İsrail-Hamas Ateşkesi İçin Müzakerelerin Başlatılmasını Destekliyor

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Arap ülkeleri, arabulucu ülkeler ABD, Mısır ve Katar'ın İsrail ile Hamas arasında esir değişimi ve Gazze'de ateşkes için müzakereleri başlatma çağrısına desteklerini açıkladı.

Umman, Kuveyt, Irak ve Lübnan, İsrail'in 10 aydan fazla süredir Gazze Şeridi'ne yönelik sürdürdüğü saldırıları sonlandıracak ateşkes için arabulucu ülkelerin müzakereleri yeniden başlatma çağrısına destek verdi.

Umman

Umman Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Gazze'de ateşkes için 15 Ağustos'ta Kahire veya Doha'da müzakereleri yeniden başlatmaya davet eden ABD-Mısır-Katar liderlerinin ortak açıklanması memnuniyetle karşılandı.

Gazze'de ateşkes için sürdürülen çabaların takdir edildiği açıklamada, ateşkes için varılacak anlaşmanın gecikmeksizin hayata geçirilmesinin önemine dikkat çekildi.

Açıklamada, Filistin halkının acılarına son verecek ateşkesin sağlanması için müzakereleri acil başlatma çağrısında bulunuldu.

Kuveyt

Kuveyt Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada da ABD-Mısır-Katar'ın ortak açıklaması takdir edilerek, Gazze'ye yönelik İsrail saldırılarını durduracak anlaşmanın sağlanması amacıyla yürütülen her türlü çabayı destekledikleri kaydedildi.

Açıklamada, Katar, Mısır ve ABD'nin bölgede tansiyonu düşürme yönünde sarf ettikleri çabalar takdir edildi.

Irak

Irak Dışişleri Bakanlığı da ABD-Mısır-Katar'ın ortak açıklamasını memnuniyetle karşıladığı yönünde bir açıklama yayımladı.

Arabulucu ülkelerin bu girişmle Gazze'deki insani krize çözüm getirme konusundaki ciddiyetlerini ortaya koyduğuna işaret edilen açıklamada, bunun da bölgenin istikrarı açısında önemli bir adım olduğu vurgulandı.

Gazze'de ateşkes için sarf edilen uluslararası çabalara olan destekleri aktarılan açıklamada, bölgenin barış, güven ve istikrarı için sarf edilen her türlü çabanın yanında oldukları ifade edildi.

Açıklamada, arabulucu ülkelerin sarf ettiği çabaların sonuç vererek Filistin halkının çektiği acılara son vermesi temennisinde bulunuldu.

Lübnan

Lübnan Dışişleri Bakanı Abdullah Buhabib de düzenlediği basın toplantısında, ABD-Mısır-Katar'ın Gazze'de ateşkes için önümüzdeki hafta müzakereleri yeniden başlatma yönünde girişimlerini desteklerini belirtti.

Beyrut yönetiminin de Doha veya Kahire'de müzakereleri acil olarak yeniden başlatma çağrısına katıldığını vurgulayan Buhabib, Lübnan hükümetinin Gazze'de ateşkesin sağlanması ve esir değişiminin gerçekleşmesini önemsediğini kaydetti.

Ateşkes anlaşmasının daha fazla ertelenmeden yapılması gerektiğini ifade eden Buhabib, Gazze'de ateşkes ve esir değişimi için tüm tarafları anlaşmaya davet ettiklerini söyledi.

Birleşik Arap Emirlikleri

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Dışişleri Bakanı Şeyh Abdullah bin Zayid Al Nahyan, arabulucu ülkeler ABD, Mısır ve Katar'ın İsrail ile Hamas arasında esir değişimi ve Gazze Şeridi'nde ateşkes için müzakereleri başlatma çağrısına destek verdiğini açıklamıştı.

Çatışmanın tarafları Hamas ve İsrail'i 15 Ağustos'ta "istişarelerin yeniden başlatılması konusunda acilen olumlu cevap vermeye" çağıran açıklamada, "taraflardan hiçbirinin zaman kaybetmemesi" istenildi.

BAE açıklamada, "Mısır, Katar ve ABD'nin Gazze'deki felaketi sona erdirmek amacıyla bir anlaşmaya varılması konusundaki arabuluculuk çabalarını takdir ettiğini ve tam destek verdiğini" bildirilmişti.

ABD, Mısır ve Katar, dün yayımladıkları ortak açıklamada, İsrail ve Hamas'a Gazze'de ateşkes sağlanması ve esir takası için 15 Ağustos'ta Kahire veya Doha'da müzakerelere yeniden başlanması çağrısı yapmıştı.