Arap Ülkelerinden İsrail'in İlhak Çağrılarına Tepki

Arap ülkeleri, İsrail'in, işgal altındaki Batı Şeria'yı ilhak etme çağrılarını kınayarak, bunun uluslararası hukukun açık ihlali ve barışı zorlaştıran tehlikeli bir eylem olduğunu belirtti.

Filistin haber ajansı WAFA'ya göre, Devlet Başkanlığı Sözcüsü Nebil Ebu Rudeyne, söz konusu çağrıları reddetti ve bunların, "bölgeyi bir volkanın eşiğinde tutacağı" uyarısında bulundu.

Bu açıklamaların uluslararası kararlar ve uluslararası hukukla çeliştiğini kaydeden Ebu Rudeyne, bu çağrının İsrail'in, Filistin davasını tasfiye etmeyi amaçlayan planları uygulamaya dönük ısrarlı girişimlerinden biri olduğunu dile getirdi.

Suudi Arabistan

Suudi Arabistan da İsrailli Adalet Bakanı Yariv Levin'in açıklamalarını kınadığını belirterek, bunun uluslararası kararların açık ihlali olduğunu vurguladı.

Açıklamada, Filistin topraklarında yerleşim yerlerini genişletmeye yönelik her türlü girişimin reddedildiği yinelenirken, İsrail'in uluslararası kararlara uymaya zorlanması gerektiğine işaret edildi.

Katar

Katar ise İsrailli bakanın "ilhak yönündeki" açıklamalarını kınayarak, bunun İsrail'in yerleşimci, sömürgeci ve ırkçı politikalarının bir uzantısı ve uluslararası hukukun açık bir ihlali" olduğu kaydedildi.

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail'in, Kudüs'ü Yahudileştirme planları dahil olmak üzere bölge güvenliğini tehdit eden tehlikeli politikalarına karşı koymak için uluslararası toplumun dayanışmasına acil ihtiyaç olduğu vurgulandı.

Kuveyt

Kuveyt de İsrail'deki otoritenin bir grup temsilcisinin, işgalin Batı Şeria'daki toprakları kapsayacak şekilde genişletilmesi çağrılarını şiddetle kınadı.

Dışişleri Bakanlığının açıklamasında, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), uluslararası barış ve güvenliği sağlama ve uluslararası kararları savunma rolünü üstlenmeye çağrıldı.

Daha önce de Mısır ve Ürdün, söz konusu ilhak çağrılarına tepki göstermişti.

İsrail'de yapılan "ilhak" çağrıları

İsrail'de koalisyon hükümetinin iktidar partisi Likud'un tüm bakanları, dün Başbakan Binyamin Netanyahu'ya işgal altındaki Batı Şeria'nın ay sonuna kadar İsrail'e ilhakını talep eden bir mektup yazmıştı.

Mektupta "tarihi başarıların ardından" Batı Şeria'nın da İsrail meclisi ay sonunda tatile girmeden ilhak edilmesi talep edilmişti.

İsrail Adalet Bakanı Yariv Levin de dün Batı Şeria'nın "İsrail'e ilhakının zamanının geldiğini ve bu fırsatı kaçırmamaları gerektiğini" savunmuştu.

Levin, Batı Şeria'nın İsrail'e "ilhakına" ilişkin tartışmalara değinerek, "Bence bu dönem, mevcut sorunların ötesinde, kaçırmamamız gereken tarihi bir fırsattır." ifadesini kullanmıştı.