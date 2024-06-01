Araştırma: ABD'de yaklaşık her üç kişiden biri aşırı dozda uyuşturucudan bir yakınını kaybetti - Son Dakika
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Araştırma: ABD'de yaklaşık her üç kişiden biri aşırı dozda uyuşturucudan bir yakınını kaybetti

Araştırma: ABD\'de yaklaşık her üç kişiden biri aşırı dozda uyuşturucudan bir yakınını kaybetti

NEW ABD'de yapılan araştırma, yaklaşık her üç Amerikalıdan birinin, aşırı dozda uyuşturucudan bir yakınını veya tanıdığını kaybettiğini ortaya koydu.

01.06.2024 00:34
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NEW ABD'de yapılan araştırma, yaklaşık her üç Amerikalıdan birinin, aşırı dozda uyuşturucudan bir yakınını veya tanıdığını kaybettiğini ortaya koydu.

Johns Hopkins Bloomberg Halk Sağlığı Okulu tarafından yürütülen araştırma kapsamında anket sorularını cevaplayan katılımcıların yüzde 32'si, yakınları veya tanıdıkları birinin aşırı dozda uyuşturucu kullanımından hayatını kaybettiğini belirtti.

Araştırma ekibinden Alene Kennedy-Hendricks, bulguların paylaşıldığı yazılı açıklamada, "Aşırı dozda uyuşturucu krizi ulusal bir trajedidir. Çok sayıda Amerikalı yetişkin, aşırı doz nedeniyle yaslı olsa da sevdiklerini daha az damgalanmış sağlık sorunları nedeniyle kaybeden diğer gruplar kadar görünür olmayabilirler." ifadelerine yer verdi.

Kennedy-Hendricks, "Aşırı doz krizinin yıkıcı etkilerinin üstesinden gelmek için politika değişikliğine destek oluşturmaya yönelik hareketler, bu (görünmeyen) topluluğun rolünü de hesaba katmalı." uyarısında bulundu.

Araştırma kapsamında her yıl on binlerce kişinin ölümüne yol açan opioid krizinin ülkeye ekonomik maliyetinin yıllık 1 trilyon doları aştığı tahmini paylaşıldı.

Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezine (CDC) göre, ABD'de son dönemde her yıl 100 binden fazla kişi aşırı dozda uyuşturucudan hayatını kaybediyor.

ABD'de 1990'dan bu yana 1 milyondan fazla kişi aşırı dozda uyuşturucudan yaşamını yitirdi, bu ölümlerin çoğunluğu opioid ile ilişkili, özellikle de fentanil gibi sentetik opioidlerden kaynaklandı.

Ulusal Uyuşturucu İstismarı Enstitüsünce yakın zamanda yapılan araştırmaya göre yalnızca son 10 yılda ABD'de 321 binden fazla çocuğun ebeveynlerinin aşırı dozdan hayatını kabettiği bilgisi paylaşıldı.

Kaynak: AA

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