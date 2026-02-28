Aravi, Esnaf ve Vatandaşla Buluştu - Son Dakika
Aravi, Esnaf ve Vatandaşla Buluştu

Aravi, Esnaf ve Vatandaşla Buluştu
28.02.2026 11:50
AK Parti Marmaris İlçe Başkanı Muzaffer Aravi, İçmeler'de esnaf ve ev ziyaretleri yaparak talepleri dinledi.

AK Parti Marmaris İlçe Başkanı Muzaffer Aravi, esnaf ve ev ziyaretleri yaparak vatandaşla bir araya geldi.

Aravi, İl Başkan Yardımcısı Onur Ülgen, Marmaris Belediye Meclis Üyesi Koray Onat ve yönetim kurulu üyeleri, İçmeler Mahallesi'nde ev ziyaretleri gerçekleştirdi.

Hane halkı ile sohbet eden Aravi, talepleri not aldı.

Esnaf ziyareti de yapan Aravi, esnafın talep ve ihtiyaçlarını dinledi. Esnafa hayırlı kazançlar dileyen Aravi, alışveriş yapan vatandaşlara da bereketli alışverişler temennisinde bulundu.

Esnafın kendilerine gösterdiği samimiyetin yüzlerini güldürdüğünü belirten Aravi, sorumluluklarının bilincinde olduklarını, durmadan çalışmaya devam edeceklerini kaydetti.

Ziyaretlerinin birlik ve beraberliğe katkı sunduğunu vurgulayan Aravi, "Her zaman milletin yanında olmaya, gönül köprüleri kurmaya ve Marmaris için durmadan çalışmaya devam edeceğiz. İçmeler Mahallemizde bizleri sıcak bir şekilde karşılayan tüm hemşehrilerimize teşekkür ediyor, misafirperverlikleri için şükranlarımızı sunuyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Politika, Marmaris, AK Parti, İçmeler, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

