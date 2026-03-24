Arazi Kavgası Kanlı Bitti

24.03.2026 16:49
Denizli'de yeğeni tarafından bıçaklanan Reyhan Şer, hastanede hayatını kaybetti.

DENİZLİ'nin Honaz ilçesinde, arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan kavgada yeğeni Hüseyin Tekinoğlu (35) tarafından bıçaklanan Reyhan Şer (60), tedavi gördüğü hastanede 3 gün sonra hayatını kaybetti.

Olay, 21 Mart'ta Hürriyet Mahallesi'nde meydana geldi. Hüseyin Tekinoğlu ile dayısı Reyhan Şer arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede bıçaklı kavgaya dönüştü. Kavgada Tekinoğlu, Şer'i bacağından bıçakladı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine acil sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Reyhan Şer, ambulansla Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Hüseyin Tekinoğlu ise gözaltına alındı.

Yoğun bakımda tedavisi süren Reyhan Şer, bugün hayatını kaybetti. Cinayet şüphelisi Hüseyin Tekinoğlu da bugün sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kaynak: DHA

Güvenlik, Denizli, Güncel, Suç, Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.03.2026 17:15:14. #.0.4#
