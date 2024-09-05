Arçelik, Polonya'daki fabrikalarını kapatıyor! 1800 kişi işten çıkarılacak - Son Dakika
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Arçelik, Polonya'daki fabrikalarını kapatıyor! 1800 kişi işten çıkarılacak

Arçelik, Polonya\'daki fabrikalarını kapatıyor! 1800 kişi işten çıkarılacak

Arçelik, Avrupa'da bulunan fabrikalarından hedeflenen verimi alamadığı için Polonya'da bulunan fabrikalarını kapatmaya karar verdi. KAP'a yapılan açıklamada 1800 kişinin işten çıkarılacağı belirtildi.

05.09.2024 14:16
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Arçelik, Polonya Lodz'daki çamaşır kurutma makinesi ve pişirici cihazlar işletmesi ve plastik yan sanayi işletmesi ile Wroclaw'da bulunan buzdolabı işletmesinde verimsizlik nedeniyle üretim faaliyetlerinin durdurulmasına ve bu tesislerin kapatılmasına karar verildiğini bildirdi.

"2025'İN İLK YARISINA KADAR ÜRETİM SONA ERECEK"

Arçelik tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'da (KAP) gönderilen açıklamada, "Arçelik'in Avrupa faaliyetlerinde hedeflenen sinerjilerin gerçekleştirilmesine yönelik yapılan analizler sonucunda, üretim tesislerinden Polonya Lodz'da bulunan çamaşır kurutma makinesi ve pişirici cihazlar işletmesi ve plastik yan sanayi işletmesi ile Wroclaw'da bulunan buzdolabı işletmesinde verimsizlik nedeniyle üretim faaliyetlerinin durdurulmasına ve söz konusu üretim tesislerinin kapatılmasına karar verilmiş olup, 2025'in ilk yarısına kadar üretim faaliyetlerinin sona ermesi hedeflenmektedir. " denildi.

İşletmelerin kapasite kullanımlarının, şirketin sahipliğinde olan diğer işletmelere kaydırılmasının planlandığı ve söz konusu tesis kapanışlarının konsolide seviyede ciro kaybına neden olmasının beklendiği aktarılan açıklamada, kapanış nedeniyle gündeme gelebilecek tek seferlik giderlerin ise netleştiğinde kamuya açıklanacak finansal tablolardan takip edilebileceği belirtildi.

1800 KİŞİ İŞTEN ÇIKARILACAK

Fabrikaların kapatılması sonucu 1800 kişinin de işten çıkartılacağı belirtilen açıklamada; işçilerin ödenecek kıdem ve ihbar tazminatlarını belirlemek için sendika ile görüşüleceği ifade edildi.

Kaynak: AA

Wroclaw, Polonya, Ekonomi, Güncel, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Arçelik, Polonya'daki fabrikalarını kapatıyor! 1800 kişi işten çıkarılacak - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

  • mesut yuksel: mantikli ve dogru bir karar...sen gel uretimini Turkiyede devam ettir. Bosver polonyayi onlar Ukrayna icin mucadele etsinler 15 5 Yanıtla

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