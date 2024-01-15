Arda Turan, Emre Belözoğlu, Fernando Muslera ve Selçuk İnan'ın da aralarında bulunduğu 21 kişi dolandırıldı
Arda Turan, Emre Belözoğlu, Fernando Muslera ve Selçuk İnan gibi ünlü sporcuların da aralarında bulunduğu toplam 21 kişi, fon vurgunu davasında dolandırıldıkları iddiasıyla tutuklu sanıkların tutukluluklarının devamına karar verildi. Mahkeme, müştekilerin bir sonraki celse hazır edilmeleri için son kez süre verdi ve aksi takdirde zorla getirilme kararı çıkarılacağını belirtti. Duruşma ise 8 Mart 2024 tarihine ertelendi.
15.01.2024 - 20:49,
Güncelleme: 20:51
ARALARINDA spor
dünyasının ünlü isimleri Arda Turan
, Emre Belözoğlu
, Fernando Muslera
ve Selçuk İnan
'ın da bulunduğu toplam 21 kişinin dolandırıldığı iddiasıyla açılan fon vurgunu davasında, tutuklu sanıklar Seçil Erzan
ve Ali Yörük
'ün tutukluluklarının devamına karar verildi. Mahkeme, müştekiler Emre Belözoğlu, Selçuk İnan, Fernando Muslera ve Arda Turan'ın bir sonraki celse hazır edilmeleri için son kez süre verilmesine aksi takdirde haklarında zorla getirilme kararı çıkarılmasını karara bağladı. Duruşma, 8 Mart 2024 tarihine ertelendi.
Kaynak: DHA