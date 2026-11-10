Ardahan-Ardanuç yolunda aracı kara saplanan vatandaş ekiplerce kurtarıldı

Ardahan-Ardanuç yolunda aracı kara saplanan vatandaş ekiplerce kurtarıldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Ardahan'da kar nedeniyle kapanan Ardahan-Ardanuç kara yolunda, Bülbülan Yaylası'nda aracı kara saplanan vatandaş mahsur kaldı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen AFAD, Karayolları ve jandarma ekipleri, vatandaşı ve aracını güvenli bölgeye ulaştırdı.
Ardahan'da kar nedeniyle kapanan Ardahan-Ardanuç kara yolunda aracı kara saplanan vatandaşı ekipler kurtardı.
Kara yolu üzerindeki Bülbülan Yaylası'nda, ulaşıma kapalı olan yola aracıyla giren Ersan Kaya, yaylanın iç kesimlerinde aracı kara saplanınca mahsur kaldı.
İhbar üzerine bölgeye AFAD, Karayolları ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin çalışması sonucu Kaya ve aracı, güvenli bölgeye ulaştırıldı.
Kaynak: AA
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