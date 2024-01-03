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Ardahan Belediye Başkanı Faruk Demir, Ardahanlı gazetecileri tebrik etti - Son Dakika
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Ardahan Belediye Başkanı Faruk Demir, Ardahanlı gazetecileri tebrik etti

Ardahan Belediye Başkanı Faruk Demir, Doğu Anadolu Gazeteciler Cemiyeti tarafından düzenlenen 'Gazetecilik Başarı Ödülü Yarışması'nda dereceye giren Ardahanlı gazetecilerle bir araya gelerek tebrik etti. Demir, gazetecilerin kentin tanıtımına önemli katkı sunduğunu belirterek başarılarını önemsediğini ifade etti. Ödül alan gazetecilere yöreye özgü hediyeler verildi.

Ardahan Belediye Başkanı Faruk Demir, Ardahanlı gazetecileri tebrik etti
03.01.2024 - 17:55,
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Ardahan Belediye Başkanı Faruk Demir, Doğu Anadolu Gazeteciler Cemiyetince (DAGC) düzenlenen "Gazetecilik Başarı Ödülü Yarışması"nda dereceye giren Ardahanlı gazetecilerle bir araya gelerek tebrik etti.

Demir, kentin tanıtımına önemli katkı sunan gazetecilerin başarısını önemli bulduğunu söyledi.

Gazetecilere başarı dileyen Demir, "Sizleri tebrik ediyorum. Başarınız Ardahan'ın başarısıdır. Dolayısıyla sizin aldığınız her ödül ve başarı Ardahan için çok önemli. Sonuçta kentin tanıtımına katkı sunuyorsunuz. Bize düşen sizleri teşvik etmek ve tebrik etmek. Nice güzel başarılara." dedi.

Demir, ödül alan 3 gazeteciye yöreye özgü bazı hediyeler verdi.

Kaynak: AA
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