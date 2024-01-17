Ardahan Belediye Başkanı Faruk Demir, 2023\'e damga vuran olayların fotoğraflarını seçti

Ardahan Belediye Başkanı Faruk Demir, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2023'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Makamında, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında çektiği fotoğrafları inceleyen Demir, "Haber" kategorisinde Erçin Ertürk'ün "Yıkım", "Çevre-Yaşam" kategorisinde Ali Fatih Akçay'ın "Doğal renkler" ve spor kategorisinde ise Emin Sansar'ın "Yumruk" fotoğraflarını seçti.

Demir, bu yıla özel eklenen " Deprem: Umut" kategorisinde Arif Hüdaverdi Yaman'ın "Geriye bakmadan", " Gazze: Kanıt" kategorisindeyse tercihini Ali Jadallah'ın "Kayıp" fotoğrafından yana kullandı.

AA muhabirleri ve foto muhabirlerine çalışmalarından dolayı teşekkür eden Demir, "Bir yıl öncesine gittik. Bazı fotoğraflar çok etkileyiciydi. Emeği geçenleri tebrik ediyorum." dedi.