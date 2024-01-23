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Ardahan Belediyesi'nde karla mücadelede yeni dönem - Son Dakika
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Ardahan Belediyesi'nde karla mücadelede yeni dönem

Ardahan Belediyesi Fen İleri ekipleri, karla mücadele çalışmalarında kar toplama aracını kullanmaya başladı. Kar kütleleri belirli noktalara toplanıp, kamyonlarla kent dışına taşınıyor. Belediye Başkanı Faruk Demir, kar yükleme makinasını belediyeye dahil ettiklerini ve Ardahan'ın her koşulda etkin bir şekilde karla mücadele edeceğini belirtti.

Ardahan Belediyesi\'nde karla mücadelede yeni dönem
23.01.2024 - 23:23,
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Ardahan Belediyesi'nde karla mücadelede yeni dönem

ARDAHAN - Ardahan Belediyesi Fen İleri ekiplerince yürütülen karla mücadele çalışmasında, kar kütlelerinin çok olduğu ana arterlerde, kar toplama aracı kullanılıyor.

Ardahan Belediyesi'nin karla mücadele ekipleri, kar yağışı nedeniyle kent merkezinde yoğun çalışma gerçekleştirdi. Kar kütlelerinin çok olduğu ana yollar ve ara sokaklardaki kar, belirli noktalara toplanıp, kamyonlara yüklendikten sonra kent dışına taşınıyor.

KARLA MÜCADELEDE YENİ DÖNEM: KAR TOPLAMA ARACI

Ardahan Belediyesi filosundaki karla mücadele araçlarına kar toplama aracını ekledi. Belediye Başkanı Faruk Demir, kar yağışıyla daha etkin ve seri mücadele için kar toplama makinası aldıklarını ifade etti.

Çok işlevli bir aracı filoya dahil ettiklerini dile getiren Başkan Demir, "Kış mevsiminde daha hızlı ve kaliteli hizmet verme adına kar yükleme makinasını belediyemize dahil ettik. Belediyeyi bütçenin iki katı kadar borçla devralmıştık. Belediyemizin bütçesini araç alabilecek duruma getirebildik. Pandemi, kriz dinlemedik borçlarımızı sıfıra indirdik. Karla mücadele ilkel şartlarda değil dünya da nasıl yapılıyorsa Ardahan'da da öyle yapılacak. Başka bir Ardahan mümkün demiştik, biz daha yeni başlıyoruz. Kendi bütçemizle kar yükleme ve tuzlama çalışmalarında kullanabileceğimiz kar yükleme makinası aldık. Kar ne kadar yağarsa yağsın 24 saat çalışacak. Ardahan'ımıza hayırlı olsun" dedi.

Kaynak: İHA
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