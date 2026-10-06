Ardahan Çıldır\'da Meryem köyü yolu genişletiliyor, ulaşım daha güvenli olacak

Ardahan'ın Çıldır ilçesindeki bazı köy yollarında genişletme çalışması yapılıyor.

İl Özel İdaresi ekiplerince Meryem köyünün ana yolunda ulaşımın daha güvenli ve konforlu hale getirilmesi için çalışmalara başlandı.

Çalışmaları yerinde inceleyen İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Murat Bilal Emin, ekiplerden çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Yol genişletme çalışmasının tamamlanmasıyla Meryem köyünde ulaşımın daha güvenli hale geleceğini belirten Emin, "Özel İdare olarak amacımız tüm köylerimizde bize düşen her çalışmayı en iyi ve verimli şekilde yapmaktır. Bu da bir sorundu, şükür gidermek için ekiplerimiz sahada. Ben de bizzat çalışmayı yerinde görmek için alana geldim." dedi.