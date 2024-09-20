Ardahan'da 19 Eylül Gaziler Günü Törenle Kutlandı - Son Dakika
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Ardahan'da 19 Eylül Gaziler Günü Törenle Kutlandı

Ardahan'da 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla düzenlenen törende, Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu, İstiklal Marşı okundu ve günün önemi üzerine konuşmalar yapıldı. Ardahan Gazi Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Yener Göydemir, vatanın kurtuluşu için verilen mücadelenin önemine değindi.

20.09.2024 00:37
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Ardahan'da 19 Eylül Gaziler Günü törenle kutlandı

ARDAHAN - Ardahan'da 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla, tören düzenlendi.

Ardahan Valiliği önünde düzenlenen törende, Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu, saygı duruşundu bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Günün anlam ve önemini belirten konuşmayı Ardahan Gazi Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Yener Göydemir yaptı. Göydemir konuşmasında, "Nice zaferler gören, bağımsızlığı ve istiklali için vatanını topyekün koruyan, Trablusgarp'ta, Çanakkale'de, Sarıkamış'ta ve Galiçya'da kanıyla vatan toprağını süsleyen bir ecdadın torunuyum ben. Torunu olduğum bu kutlu milletin beylikten Devlet kuran Orman'ı gibi cesur, bir çağı kapatıp yeni bir çağ açan Fatihi kadar kararlı, anka kuşu gibi küllerinden doğmamızı sağlayan Mustafa'sı ve daha niceleri gibi ben de bu vatanın bir gazisiyim. Bizim muhtaç olduğumuz kudret damarlarımızdaki asil kanda, cesaret ve yiğitlik ise şanlı Türk tarihimizdendir" dedi.

Göydemir'in konuşmasının ardından şiirler okundu. Programın ardından valilik önünden Milli egemenlik parkına 'kahramanlarla yürüyoruz' temalı yürüyüş gerçekleştirildi.

Törene; Ardahan Valisi Hayrettin Çiçek, Garnizon Komutan Vekili İkmal Albay Mustafa Kürşat Doğan Belediye Başkanı Faruk Demir, Ardahan Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Karabulut, İl Jandarma Komutanı Albay Sadık Gülecen, İl Emniyet Müdürü Gökalp Şener, gaziler ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel Ardahan'da 19 Eylül Gaziler Günü Törenle Kutlandı - Son Dakika

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