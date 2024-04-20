Ardahan'da Baraj Şantiyesinden Hurda Demir Çalan 2 Zanlı Tutuklandı - Son Dakika
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Ardahan'da Baraj Şantiyesinden Hurda Demir Çalan 2 Zanlı Tutuklandı

Ardahan\'da Baraj Şantiyesinden Hurda Demir Çalan 2 Zanlı Tutuklandı

Ardahan'ın Çıldır ilçesinde bulunan Kotanlı HES baraj şantiyesinden 600 kilogram hurda demir çalındığı ihbarı üzerine harekete geçen İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, şüphelileri baraj bölgesinde yakaladı. Gözaltına alınan M.T. ve B.B. isimli zanlılar, adliyeye sevk edildikten sonra tutuklandı.

20.04.2024 20:48
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Ardahan'da baraj şantiyesinden hurda demir çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Çıldır ilçesindeki Kotanlı HES baraj şantiyesinden 600 kilogram hurda demir hırsızlığı yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Jandarma ekipleri, 2 kişiyi baraj bölgesinde hurdaları yükledikleri araçla yakaladı.

Jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler M.T. ve B.B. çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA

Ardahan, Çıldır, HES, Güvenlik, Hırsızlık, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ardahan'da Baraj Şantiyesinden Hurda Demir Çalan 2 Zanlı Tutuklandı - Son Dakika

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