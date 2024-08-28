Ardahan'da bitkin batağan yavrusu tedavi altına alındı

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Ardahan'da jandarma ekiplerince yol kenarında bitkin bulunan batağan yavrusu tedavi altına alındı.

İl Jandarma Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi, merkeze bağlı Güzelyurt köyü mevkisindeki yol kenarında bitkin batağan yavrusu buldu.

Ekipler, yavru kuşu, tedavisi için Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğüne teslim etti.

Kafkas Yaban Hayvanı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezinde tedaviye alınan kuş, sağlığına kavuştuktan sonra doğaya bırakılacak.