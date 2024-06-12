Ardahan'da Cemal ve Zekiye Vatan Ortaokulu ile İlkokulu Yıl Sonu Etkinliği Düzenlendi

Ardahan'da Cemal ve Zekiye Vatan Ortaokulu ile ilkokulunda yıl sonu etkinliği düzenlendi.
Halil Efendi Mahallesi'ndeki okulun bahçesinde düzenlenen etkinliğe İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Uzantı, diğer ilgililer ve çocuklar katıldı.
Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda, çocuklar halk oyunları gösterisi sundu.
Müzik dinletesi, resim sergisi, geleneksel çocuk oyunlarının yapıldığı programda, öğrenciler eğlenceli zaman geçirdi.
Okul müdürü Nesrin Yörükoğlu, etkinlikte emeği geçenlere ve katılım sağlayanlara teşekkür etti.
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