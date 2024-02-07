Posof'ta Çığ Felaketi: 4 Ev Çöktü, 17 Büyükbaş Hayvan Öldü - Son Dakika
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Posof'ta Çığ Felaketi: 4 Ev Çöktü, 17 Büyükbaş Hayvan Öldü

Posof\'ta Çığ Felaketi: 4 Ev Çöktü, 17 Büyükbaş Hayvan Öldü

ARDAHAN'ın Posof ilçesi Derindere köyünde yoğun kar yağışı sonucu 4 evin üzerine çığ düştü. Mahsur kalan 11 kişi kendi imkanlarıyla kurtulurken, çöken ahırlardaki 17 büyükbaş hayvan hayatını kaybetti. AFAD ekipleri olay yerine giderek hasar tespit çalışmalarına başladı.

07.02.2024 13:11
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ARDAHAN'ın Posof ilçesi Derindere köyünde 4 evin üzerine çığ düştü. Mahsur kalan 11 kişi kendi imkanları kurtulurken; çöken ahırlardaki 17 büyükbaş öldü.

Kentte 2 gün boyunca yoğun kar yağışı etkili oldu. Kar kalınlığı 1 metreyi aşarken; Posof ilçesi Derindere köyünde 4 evin üzerine çığ düştü. 11 kişi evlerde mahsur kalırken; ahırlar da çöktü. Mahsur kalanlar kendi imkanları ile evlerden çıkarken; ahırlardaki 17 büyükbaş öldü. İhbar üzerine köye giden AFAD ekipleri, hasar tespit çalışması başlattı.

Kaynak: DHA

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SON DAKİKA: Posof'ta Çığ Felaketi: 4 Ev Çöktü, 17 Büyükbaş Hayvan Öldü - Son Dakika
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