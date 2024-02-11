Ardahan'da devrilen tırın sürücüsü yaralandı - Son Dakika
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Ardahan'da devrilen tırın sürücüsü yaralandı

Ardahan\'da devrilen tırın sürücüsü yaralandı

Ardahan-Kars kara yolunda giysi yüklü bir tır devrildi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi ve yaralanan sürücü Ardahan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tırdaki giysiler başka bir tıra taşınırken, yol tek şeritten ulaşıma açık.

11.02.2024 15:15
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Ardahan'da devrilen tırın sürücüsü yaralandı.

A.S. idaresindeki 61 K 11150 plakalı giysi yüklü tır, Ardahan- Kars kara yolunun Çamlıçatak mevkisinde devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralanan sürücü S.A, sağlık ekiplerince Ardahan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Tırdaki giysiler başka bir tıra taşınırken, yolda ulaşım tek şeritten sağlanıyor.

Kaynak: AA

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