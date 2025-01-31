Ardahan'da Dondurucu Soğuklar Araçları Dondu

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Dondurucu soğuklar nedeniyle onlarca araç çalışmadı

ARDAHAN - Dondurucu soğukların etkili olduğu Ardahan'da ağaçlar kırağı tuttu, otomobiller çalışmadı.

Ardahan'da Sibirya soğukları hayatı felç etti. Gece termometrelerin eksi 18,2 dereceyi gördüğü kentte çok sayıda araç dondu çalışmadı. Sabah erken saatlerde Göle ilçesinde ise termometreler eksi 26,7 dereceyi gördü. Geçtiğimiz günlerde etkili olan kar yağışı ve tipinin ardından Sibirya soğukların hakim olduğu kentte aşırı soğuklardan dolayı çok sayıda araç dondu çalışmadı.

Vatandaşlar başka otomobillerin aküsünden takviye yaparak araçlarını çalıştırmaya çalıştı. Meteoroloji verilerine göre kent merkezinde en düşük hava sıcaklığı sıfırın altında 18,2 olarak ölçülürken, ilçelerde de Damal -16,1, Göle -26,7, Hanak -25,5, Posof -12,1, Çıldır -24 oldu.