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Ardahan'da Firari Hükümlüler Yakalandı - Son Dakika
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Ardahan'da Firari Hükümlüler Yakalandı

Ardahan'da, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 firari hükümlü, Jandarma birimleri tarafından yakalandı. Araçta yapılan aramada, U.Ş ve S.T isimli hükümlülerin toplamda 19 ayrı suçtan hüküm giydiği belirlendi. Yakalanan hükümlüler, cezaevine gönderildi.

Ardahan\'da Firari Hükümlüler Yakalandı
16.01.2024 - 16:19,
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Ardahan'da haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 firari hükümlü yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığına bağlı birimlerce, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunanların yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı.

Ardahan- Kars kara yolunun Çamlıçatak Kontrol noktasında durdurulan bir araçta yapılan aramada, 11 ayrı suçtan hakkında 30 yıl 2 ay 22 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan U.Ş ile 8 ayrı suçtan 23 yıl 1 ay hapis cezası bulunan S.T yakalandı.

Firari hükümlüler, işlemlerin ardından cezaevine konuldu.

Kaynak: AA
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