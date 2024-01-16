Ardahan\'da Firari Hükümlüler Yakalandı

Ardahan'da haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 firari hükümlü yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığına bağlı birimlerce, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunanların yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı.

Ardahan- Kars kara yolunun Çamlıçatak Kontrol noktasında durdurulan bir araçta yapılan aramada, 11 ayrı suçtan hakkında 30 yıl 2 ay 22 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan U.Ş ile 8 ayrı suçtan 23 yıl 1 ay hapis cezası bulunan S.T yakalandı.

Firari hükümlüler, işlemlerin ardından cezaevine konuldu.