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Ardahan'da Fırtına Sonucu 8 Bina ve 1 Ahırın Çatısı Uçtu - Son Dakika
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Ardahan'da Fırtına Sonucu 8 Bina ve 1 Ahırın Çatısı Uçtu

Ardahan'da etkili olan kar ve tipi, akşam saatlerinde şiddetli fırtınaya dönüştü. Fırtınanın etkisiyle merkez Atatürk ve Gürçayır mahalleleri ile çevredeki köylerde 8 bina ve 1 ahırın çatısı uçtu. Vatandaşlar durumu yetkililere bildirerek yardım talep etti. AFAD ekipleri, fırtına sonrası hasar tespit çalışmalarına başladı.

Ardahan\'da Fırtına Sonucu 8 Bina ve 1 Ahırın Çatısı Uçtu
29.12.2023 - 00:29,
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Ardahan'da fırtına nedeniyle 8 binanın ve 1 ahırın çatısı uçtu.

Kent genelinde etkili olan kar ve tipi, akşam saatlerinde yerini şiddetli fırtınaya bıraktı.

Fırtınanın etkisiyle merkez Atatürk ve Gürçayır mahalleleri, Sulakyurt, Kocaköy, Tepesu köyleri ile Göle ilçesine bağlı Kalecik köyünde 8 binanın ve 1 ahırın çatısı yerinden söküldü.

Çatı malzemelerinin çevreye savrulduğunu gören vatandaşlar, durumu yetkililere bildirdi.

İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri, fırtına sonrası hasar tespit çalışmasına başladı.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Ardahan'da Fırtına Sonucu 8 Bina ve 1 Ahırın Çatısı Uçtu - Son Dakika
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