Ardahan'da Kadın Üreticilere Bilgi Yarışması

Ardahan İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce, tarım ve hayvancılık alanında üretim yapan kadınların bilgi ve deneyimlerini ön plana çıkarmak amacıyla "Ardahan'ın Üreten Kadınları Bilgi Yarışması" gerçekleştirildi.

Ardahan Üniversitesi Aşık Şenlik Kültür Merkezi'ndeki programda konuşan Tarım ve Orman İl Müdürü Harun Akıllı, kadınların ahırda, merada ve üretimin her aşamasında gösterdikleri emekle hem aile ekonomisine hem de ülke ekonomisine katkı sağladıklarını söyledi.

Akıllı, "Bugün burada yalnızca bir bilgi yarışması değil, aynı zamanda üretimin, emeğin, bilginin ortaya konmasını gerçekleştireceğiz. Kadınlarımız tarımsal üretimin en güçlü paydaşlarındandır." dedi.

Yarışmada kadın üreticiler, bitkisel üretim, hayvancılık, gıda güvenilirliği, tarımsal desteklemeler ile Kavılca buğdayı, kaz yetiştiriciliği, çayır-mera ve arıcılık gibi Ardahan'a özgü tarımsal değerler konularındaki bilgilerini sergiledi.

Yarışmada dereceye girenlere ödülleri Vali Mehmet Fatih Çiçekli tarafından verilirken, birinci olan yarışmacı 2 koyun, ikinci yağ, kaymak ve süt çekme makinesi, üçüncü ise süt sağım makinesiyle ödüllendirildi, ilk 10 üreticiye de buzağı bakım çantası hediye edildi.

Etkinlik kapsamında halk oyunları gösterisi ve müzik dinletisi gerçekleştirildi, katılımcılara yöresel ikramlarda bulunuldu.