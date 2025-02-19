Ardahan'da Kar Temizlik Çalışmaları Hızla Devam Ediyor - Son Dakika
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Ardahan'da Kar Temizlik Çalışmaları Hızla Devam Ediyor

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Ardahan Belediyesi Fen ve Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, yoğun kar yağışının ardından şehir merkezi ve mahallelerde kar temizleme çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Başkan Faruk Demir'in talimatıyla vatandaşların günlük yaşamının olumsuz etkilenmemesi için çalışmalara hız verildi.

19.02.2025 10:35  Güncelleme: 10:40
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Belediye ekiplerinin kar temizlik mesaisi sürüyor

ARDAHAN - Ardahan Belediyesi Fen ve Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, şehir merkezi ve mahallelerde başlattıkları yoğun kar temizliği çalışmasını kesintisiz sürdürüyor.

Geçen hafta yeniden kar yağışına teslim olan Ardahan'da, Belediye Başkanı Faruk Demir'in talimatıyla vatandaş ve sürücülerin günlük yaşamının olumsuz etkilenmemesi için harekete geçen ekipler, kent genelinde başlatılan kar ve buz temizlik çalışmalarında yoğun mesai harcıyor.

İş makinelerinin de yardımıyla devam ettirilen hummalı çalışmalar neticesinde kısa sürede ana arterler başta olmak üzere cadde ve sokaklarda kar temizliğinde istenilen sonuca ulaşıldı.

Kaynak: İHA

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