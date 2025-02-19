Ardahan'da Kar Temizlik Çalışmaları Hızla Devam Ediyor

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Belediye ekiplerinin kar temizlik mesaisi sürüyor

ARDAHAN - Ardahan Belediyesi Fen ve Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, şehir merkezi ve mahallelerde başlattıkları yoğun kar temizliği çalışmasını kesintisiz sürdürüyor.

Geçen hafta yeniden kar yağışına teslim olan Ardahan'da, Belediye Başkanı Faruk Demir'in talimatıyla vatandaş ve sürücülerin günlük yaşamının olumsuz etkilenmemesi için harekete geçen ekipler, kent genelinde başlatılan kar ve buz temizlik çalışmalarında yoğun mesai harcıyor.

İş makinelerinin de yardımıyla devam ettirilen hummalı çalışmalar neticesinde kısa sürede ana arterler başta olmak üzere cadde ve sokaklarda kar temizliğinde istenilen sonuca ulaşıldı.