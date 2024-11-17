Ardahan'da Kar ve Buzlanma Fırtınası - Son Dakika
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Ardahan'da Kar ve Buzlanma Fırtınası

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Ardahan'da etkili kar ve buzlanma nedeniyle birçok araç yolda mahsur kaldı ve geçişler durduruldu.

17.11.2024 13:06
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Ardahan'da kar esareti: Çok sayıda araç buzlanma nedeniyle yolda mahsur kaldı

ARDAHAN - Ardahan'da etkili olan kar ve buzlanma nedeniyle çok sayıda tır ve araçlar yolda kaldı.

Damal- Posof ile Ardahan-Ardanuç kara yolunda, kar ve yoğun tipi sonucu oluşan buzlanma nedeniyle tır ve ağır tonajlı araçların geçişine izin verilmiyor.

Ardahan'ın yüksek noktalarında etkisini artıran kar ve tipi sebebiyle kenti Karadeniz'e bağlayan Ardahan-Ardanuç ile Türkgözü Gümrük Kapısına geçiş sağlayan Damal-Posof kara yolunun 2 bin 550 rakımlı Ilgar Dağı Geçidinde buzlanma meydana geldi. Araçların ilerlemekte güçlük çektiği Ardahan-Şavşat kara yolunda da zincirsiz ağır tonajlı araçlara izin verilmiyor. Sahara geçidinde buzlanma nedeniyle ilerlemekte güçlük çeken araçların imdadına karayolları ekipleri yetişti.

Ekipler yolun kapanmaması için aralıksız çalışmalarını sürdürürken, bir yandan da buzlanma yaşanan yolda tuzlama çalışması başlattı.

Ardahan\'da Kar ve Buzlanma Fırtınası
Kaynak: İHA

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