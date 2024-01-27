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Ardahan'da kar ve tipi nedeniyle kapanan 207 köy yolu yeniden ulaşıma açıldı - Son Dakika
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Ardahan'da kar ve tipi nedeniyle kapanan 207 köy yolu yeniden ulaşıma açıldı

Ardahan'da etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle kapanan 207 köy yolu, ekiplerin yoğun çalışmasıyla tekrar ulaşıma açıldı. İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Murat Bilal Emin, ekiplerin tipinin etkili olduğu noktalarda çalışmalarını yoğunlaştırdığını ve gün içinde kapanan tüm köy yollarının açıldığını belirtti. Ekipler ayrıca yollarda genişletme çalışmalarına devam ediyor.

Ardahan\'da kar ve tipi nedeniyle kapanan 207 köy yolu yeniden ulaşıma açıldı
27.01.2024 - 21:15,
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Ardahan'da kar ve tipi nedeniyle kapanan 207 köy yolu, ekiplerin çalışmasıyla yeniden ulaşıma açıldı.

İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Murat Bilal Emin, AA muhabirine, kent merkezi ve ilçelerde gün boyu etkili olan kar yağışı ve tipinin ulaşımı aksattığını söyledi.

Kapanan köy yollarının açılması için ekiplerin yoğun çalışma yürüttüğünü belirten Emin, "Ekiplerimiz özellikle tipinin etkili olduğu noktalarda çalışmalarını yoğunlaştırdı. Gün içinde kapanan 207 köy yolunun tamamını açtık." dedi.

Emin, ekiplerin yollarda genişletme çalışmasına devam ettiğini bildirdi.

Kaynak: AA
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