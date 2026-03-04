Ardahan'da kar yağışı, yaşamı olumsuz etkiledi.
Akşam saatlerinde başlayan yağışla birlikte kent merkezi kısa sürede beyaza bürünürken, park halindeki araçların üzeri karla kaplandı.
Kar yağışı ve hava sıcaklığındaki düşüş nedeniyle cadde ve sokaklarda buzlanma oluştu.
Yetkililer, sürücüleri buzlanmaya karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı.
Son Dakika › Güncel › Ardahan'da Kar Yağışı Hayatı Olumsuz Etkiledi - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?