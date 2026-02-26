ARDAHAN'da gece başlayıp, aralıklarla devam eden kar yağışı ve tipi nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşandı.
Ardahan-Posof kara yolunun 2 bin 550 rakımlı Ilgar Geçidi'nde etkili olan tipi ve buzlanma nedeniyle yol ulaşıma kapandı. Tipinin etkisiyle Ardahan-Çıldır ve Ardahan-Göle kara yolunda da trafik kontrollü olarak sağlanıyor.
Son Dakika › Güncel › Ardahan'da Kar Yağışı Ulaşımı Olumsuz Etkiledi - Son Dakika
