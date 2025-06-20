Ardahan'da Kayalıklarda Hayvan Kurtarıldı

Ardahan'da kayalıklardan düşen büyükbaş hayvan, Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekiplerince kurtarıldı.
Merkeze bağlı Çataldere köyü Çamınardı mevkisinde, merada otlamaları için bırakılan hayvanlardan birinin kayalıklardan düştüğünü gören vatandaşlar, durumu 112 Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
Alana gelen AFAD ekipleri, vatandaşların da desteğiyle traktöre bağlanan halatla yaralı hayvanı düştüğü alandan çıkarttı.
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