Ardahan'da elektrik direğine çarpan otomobildeki 5 kişi yaralandı.
Ardahan-Çamlıçatak kara yolunun Ermit kavşağında M.Z.A idaresindeki plakası öğrenilemeyen otomobil, refüje çıkıp elektrik direğine çarptı.
Kazada sürücü ve araçtaki 4 kişi yaralandı.
Olayın haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve trafik ekipleri geldi.
Yaralılar, ambulanslarla Ardahan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Son Dakika › Güncel › Ardahan'da Kaza: 5 Yaralı - Son Dakika
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