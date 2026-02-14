Ardahan'da Kızıl Tilkiler Av Ararken Görüntülendi

Ardahan'da kızıl tilkiler, karla kaplı arazide av ararken görüntülendi.

Hava sıcaklığının gece sıfırın altına düştüğü kentte, gün içinde yüksek noktalarda kar etkisini sürdürdü.

Yaban hayvanları da beyaza bürünen arazilerde yiyecek bulmaya çalışıyor.

Ardahan-Şavşat kara yolunun Sulakyurt mevkisinde bir kızıl tilkinin av arayışı görüntülendi.

Türkgözü-Posof-Damal kara yolunun Ilgar Dağı mevkisinde yem arayan bir tilki için de Karayolları ekipleri yol kenarına ekmek bıraktı.