Ardahan'da Kızılay Günü kutlandı - Son Dakika
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Ardahan'da Kızılay Günü kutlandı

Ardahan\'da Kızılay Günü kutlandı

Türk Kızılay Derneği Ardahan İl Merkez Şubesi, 8 Mayıs Dünya Kızılhaç Kızılay Günü'nü Milli Egemenlik Parkı'nda kutladı. Vatandaşlara Kızılay'ın faaliyetleri hakkında bilgi verildi ve önemi vurgulandı. Şube başkanı Özcan Şentürk, Kızılay'ın insani yardım ve dayanışmanın simgesi olduğunu belirterek, bu önemli kurumu ve gönüllülerini takdir etmenin fırsatı olduğunu ifade etti.

08.05.2024 13:53
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Ardahan'da, "8 Mayıs Dünya Kızılhaç Kızılay Günü" kutlandı.

Türk Kızılay Derneği Ardahan İl Merkez Şubesi tarafından Milli Egemenlik Parkı'nda stant açılarak, vatandaşlara Kızılay'ın yapmış olduğu faaliyetler anlatıldı.

Şube başkanı Özcan Şentürk, Kızılay Günü'nü kutlamanın öneminin büyük olduğunu belirterek,"Kızılay, insani yardımın ve dayanışmanın simgesidir. Bugün insanlık için önemli bir rol oynayan bu kurumu ve gönüllülerini takdir etmek için bir fırsat." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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