Ardahan'da Kura Nehri'nde Kaybolan Hafız Akçay Araştırılıyor

ARDAHAN'da dün serinlemek için girdiği Kura Nehri'nde kaybolan Hafız Akçay'ı (65) arama çalışmalarına sabah saatlerinde yeniden başlandı. Nehre giren bir genç kendi imkanlarıyla kurtulurken, Adil Akçay'ın (73) cesedine ulaşılmıştı. Jandarma, AFAD, SAK, JAK, PAK ekiplerinden oluşan 73 personel, Hafız Akçay'ı arıyor.

Olay, dün öğleden sonra Çıldır ilçesine bağlı Kurtkale köyü yakınlarından geçen Kura Nehri'nde meydana geldi. Sıcak havadan bunalan 3 kişi serinlemek için Kura Nehri'ne girdi. Boğulma tehlikesi geçiren 20 yaşındaki bir genç nehirden kendi imkanlarıyla kurtulurken, boğulan bir kişinin de cansız bedeni sudan çıkarıldı. Kimlik incelemesinde cesedin Adil Akçay'a ait olduğu tespit edildi. Jandarma araştırmasında Hafız Akçay'ın da suda kaybolduğu belirlendi. Hafız Akçay'ın bulunması için Ardahan AFAD ve jandarma ekipleri dün hava kararana kadar su da aramayı sürdürdü.

73 KİŞİ KARADAN, HAVADAN VE NEHİRDEN ARIYOR

Hafız Akçay'ın bulunması için Ardahan ve Erzurum'dan 73 AFAD, SAK, JAK, PAK ekibi, dronlarla, arama köpekleriyle aramaya sabah saatlerinde yeniden başladı. Ekiplerin bazısı nehir içerisinde bir bölümü de kıyı şeridini tarıyor.