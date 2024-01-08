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Ardahan'da Kura Nehri'nin yüzeyi buzla kaplandı - Son Dakika
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Ardahan'da Kura Nehri'nin yüzeyi buzla kaplandı

Ardahan'da etkili olan soğuk hava sebebiyle Kura Nehri'nin yüzeyi tamamen buz tuttu. Kent merkezinde en düşük hava sıcaklığı gece sıfırın altında 10.3 dereceye düştü. Otomobil camlarının donduğu kentte, bazı vatandaşlar araçlarını battaniyeye sardı. Ardahan ve ilçelerinde en düşük hava sıcaklıkları şu şekilde kaydedildi: Ardahan merkez -10.3, Damal -6.8, Göle -15.4, Hanak -10.2, Posof -4.6, Çıdır -3.3.

08.01.2024 - 11:58,
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ARDAHAN'da etkili olan soğuk hava sebebiyle Kura Nehri'nin yüzeyi buzla kaplandı.

Kent merkezinde en düşük hava sıcaklığı gece sıfırın altında 10.3 dereceye düştü. Soğuk hava nedeniyle Kura Nehri'nin yüzeyi tamamen buz tuttu. Otomobil camlarının donduğu kentte, bazı vatandaşlar araçlarını battaniyeye sardı. Soğuk havanın etkili olduğu Ardahan ve ilçelerinde en düşük hava sıcaklıkları şöyle oldu

Ardahan merkez -10.3, Damal -6.8, Göle -15.4, Hanak -10.2, Posof -4.6, Çıdır -3.3.

Ardahan\'da Kura Nehri\'nin yüzeyi buzla kaplandı
Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: Ardahan'da Kura Nehri'nin yüzeyi buzla kaplandı - Son Dakika
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