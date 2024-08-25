Ardahan'da Sağanak, Dolu ve Sis Yaşamı Olumsuz Etkiledi - Son Dakika
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Ardahan'da Sağanak, Dolu ve Sis Yaşamı Olumsuz Etkiledi

Ardahan'da akşam saatlerinde başlayan sağanak yağış Hanak ilçesinde doluya dönüştü. Börk köyü beyaza büründü ve yol ile araçlar dolu ile kaplandı. Ardahan Yaylası'nda ise aniden soğuyan hava nedeniyle sis oluştu ve görüş mesafesi azaldı.

25.08.2024 21:46
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Ardahan'da sağanak, dolu ve sis yaşamı olumsuz etkiledi.

Kentte akşam saatlerinde başlayan sağanak, Hanak ilçesinde doluya dönüştü.

İlçenin Börk köyü dolu nedeniyle beyaza büründü. Yol ve araçların üstü dolu ile kaplandı.

Hanak İlçe Özel İdare Şantiye Şefi Turgay Çelik, AA muhabirine, ilçede 2 gündür sağanak ve dolunun etkili olduğunu belirterek, yoğun dolu nedeniyle bazı köy yollarında hasar oluştuğunu söyledi.

Ardahan Yaylası'nda ise aniden soğuyan hava nedeniyle oluşan sis nedeniyle görüş mesafesi azaldı.

Kaynak: AA

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