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Ardahan'da sağanak, dolu ve sis yaşamı olumsuz etkiledi.

Kentte akşam saatlerinde başlayan sağanak, Hanak ilçesinde doluya dönüştü.

İlçenin Börk köyü dolu nedeniyle beyaza büründü. Yol ve araçların üstü dolu ile kaplandı.

Hanak İlçe Özel İdare Şantiye Şefi Turgay Çelik, AA muhabirine, ilçede 2 gündür sağanak ve dolunun etkili olduğunu belirterek, yoğun dolu nedeniyle bazı köy yollarında hasar oluştuğunu söyledi.

Ardahan Yaylası'nda ise aniden soğuyan hava nedeniyle oluşan sis nedeniyle görüş mesafesi azaldı.