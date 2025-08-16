Ardahan'da Şap Hastalığına Mücadele - Son Dakika
Ardahan'da Şap Hastalığına Mücadele

16.08.2025 12:22
Ardahan İl Tarım Müdürü, şap hastalığı için aşılamanın önemine dikkat çekti ve çalışmaların sürdürülmesi gerektiğini vurguladı.

Ardahan İl Tarım ve Orman Müdürü Muhammet Fatih Cineviz, kentte şap hastalığına yönelik bilgilendirme ve dezenfeksiyon çalışmalarına katıldı.

Kentte 10 Temmuz'da tespit edilen şap hastalığı nedeniyle İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce yürütülen çalışmalar kapsamında Çıldır ilçesinin Sazlısu köyünde program düzenlendi.

İl Müdürlüğünün Amerikan X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan videolu paylaşımda konuşmasına yer verilen Cineviz, "Bizzat ben 70'in üzerinde köyümüzü bu şekilde yaylalarında, meralarında, köy merkezlerinde sürekli hareket halinde gezdim. Gördüklerimizin özeti şu: Aşı yaptığımız köylerde hastalık seyri çok hafif, aşı yaptığımız köylerde zayiat da düşük ama yapmadığımız yerlerde çok ciddi zayiatları yaşadığımızı gördük. Aşının etkisi bu anlamda tartışmaya açık bir konu değil." ifadelerini kullandı.

Konuya ilişkin bazı dezenformasyonlar gördüklerinden bahseden Cineviz, şunları kaydetti:

"Önümüzdeki süreçte bizi bekleyen en önemli konu yine aşı. Bilgi kirliliğinden kurtulmamız anlamında aşıyla ilgili yapılan dezenformasyonlara lütfen itibar etmeyiniz çünkü biz her gün, her merkezi tek tek yokluyoruz. Hangi ilçemizin, hangi köyünde durum nedir, hangi aşamadadır, kaybettiğimiz hayvanlar var mı, varsa bunların sayıları nedir? Gün gün takip ediyoruz."

Cineviz, 10-15 günlük süre içerisinde kent geneli aşılama oranını yüzde 85'in üzerine çıkarmanın gayretinde olduklarını belirterek, aksi takdirde bakanlığın sevke izin vermeyeceğini bildirdi.

Önlerine gelen tablonun aşının çok ciddi şekilde kurtarıcı ve önleyici etkisi olduğunu, raporların da bunu gösterdiğini vurgulayan Cineviz, sözlerini şöyle tamamladı:

"Yani bu gerçeklik önümüzdeyken birilerinin kulaktan duyma bilgilerle bilgi kirliliğine neden olmalarına müsaade etmeyelim. Çünkü Sayın Bakan Yardımcımız buradaydı. Onun söylemini tekrar ediyorum. Şimdi salgının iyice hafiflemesini bekliyoruz. İlk işimiz önümüzdeki haftadan itibaren muhtemelen hastalığın sönümlendiği köylerde yarım bıraktığımız aşı çalışmasını tamamlamak için ciddi bir enerji sarf edeceğiz çünkü bu sadece Ardahan'da yaşanan bir vaka değil. Dün Aydın'a sıçradı. Konya, bizden sonra yine yayılan illerden bir tanesi. Batı'da da çok ciddi salgın durumu var."

Kaynak: AA

