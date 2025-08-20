Ardahan'da Şap Hastalığıyla Mücadele - Son Dakika
Ardahan'da Şap Hastalığıyla Mücadele

20.08.2025 19:29
Vali Çiçek, Ardahan'daki şap hastalığı konusunda aşılamanın önemini vurguladı.

Ardahan Valisi Hayrettin Çiçek, kentte şap hastalığına ilişkin çalışmaların devam ettiğini söyledi.

Çiçek, valilikte düzenlenen basın toplantısında, kenti başta asayiş olmak üzere her alanda daha huzurlu hale getirmenin gayretinde olduklarını vurguladı.

Kentte 10 Temmuz'da tespit edilen şap hastalığı nedeniyle 10 bin hayvanın telef olduğu yönündeki haber ve iddiaların gerçeği yansıtmadığını anlatan Çiçek, "Ardahan'da birkaç yıl önce 3 bin hayvanımız telef olmuştu, şaptan dolayı. Şu an o sayıyı bile geçen bir durumuz yokken, 10 bin rakamı çok abartılı ve hayvancılığımıza zarar veren bir iddia. Bizim derdimiz şapla mücadele etmektir." ifadelerini kullandı.

"Tek çözüm aşı"

Şapla mücadelede aşı konusunda kararlı olduklarını belirten Çiçek, şunları kaydetti:

"Ben bizzat sahadayım, Aşı olanlarda, olmayanlara göre ölüm oranının en az on kat daha az olduğunu tespit ettik. Ayrıca şunu rahatlıkla söyleyebilirim, aşı konusunda biz birçok ile göre daha iyi durumdayız. Tek çare aşıda kararlı olmak, istenilen hedefe ulaşmaktır. Aşıya ilişkin, yani aşıdan elde ettiğimiz sonucu sizinle ilerleyen zamanlarda paylaşacağım. Ardahan il olduktan sonra nüfusu azalırken, azalan nüfusa rağmen hayvan sayımız iki katına çıkmış, Dolayısıyla bu da iddiaları doğrulamıyor. Hayvancılık bizde bitmedi, tam tersi gelişen ve büyüyen hayvancılık var. Hep birlikte daha nasıl geliştirebiliriz çabasında olalım."

Kaynak: AA

Ardahan'da Şap Hastalığıyla Mücadele
