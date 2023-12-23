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Ardahan'da soğuk hava etkisi: Aktaş Gölü buz tuttu - Son Dakika
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Ardahan'da soğuk hava etkisi: Aktaş Gölü buz tuttu

Ardahan'ın Çıldır ilçesinde bulunan Aktaş Gölü'nün yüzeyi soğuk hava nedeniyle kısmen buzla kaplandı. Bazı dere ve nehirlerin donduğu kentte, Aktaş Gölü'nün kıyılarında buz kalınlığı 5 santimetreyi geçti.

Ardahan\'da soğuk hava etkisi: Aktaş Gölü buz tuttu
23.12.2023 - 14:45,
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Ardahan'da etkili olan soğuk hava nedeniyle, bazı dere ve nehirler dondu, Aktaş Gölü'nün yüzeyi kısmen buzla kaplandı.

Türkiye- Gürcistan sınırında yer alan ve 14 kilometrekarelik bölümü Türkiye'de bulunan, Ardahan'ın Çıldır ilçesindeki Aktaş Gölü'nün yüzeyi kısmen buz tuttu.

Bazı dere ve nehirlerin donduğu kentte Aktaş Gölü'nün özellikle Kenarbel köyü bölgesindeki kıyıda buz kalınlığı yer yer 5 santimetreyi geçti.

Vatandaşlardan Şenol Bozkurt, son günlerde soğuk hava ve kar yağışının hayatı olumsuz etkilediğini söyledi.

Kaynak: AA
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