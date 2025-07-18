Ardahan'da Temmuzda Soğuk Havalar - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Ardahan'da Temmuzda Soğuk Havalar

18.07.2025 11:31
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ardahan'da temmuz ortasında gece sıcaklıkları 0 dereceye düşüyor, köylüler soba yakmak zorunda.

TÜRKİYE'nin en soğuk illerinden olan Ardahan'da, temmuz ayının ortasında hava sıcaklıkları geceleri 0 dereceye kadar düşüyor. Özellikle yüksek rakımlı bölgelerde yaşayanlar, yaz mevsiminin ortasında soba yakmak zorunda kalıyor.

Kentte gündüzleri hava sıcaklığı 20 derece civarında seyretse de akşam saatlerinden itibaren başlayan ani sıcaklık düşüşü, vatandaşları kış şartlarını andıran soğukla karşı karşıya bırakıyor. Bu durumdan en çok etkilenenler ise yaylalarda hayvancılık ve kasaplık yaparak geçimlerini sağlayan köylüler oluyor.

Rakımı 2 bin 550 metre olan Bülbülan Yaylası'nda yaşayan vatandaşlar, yazın ortasında olmalarına rağmen neredeyse kış koşullarında yaşam mücadelesi veriyor. Geceleri dışarı çıkmanın zorlaştığını belirten yayla sakinleri, ısınmak için soba yakmak zorunda kaldıklarını söylüyor. Yaylada hayvancılıkla uğraşan Ahmet Ergün, bu yıl havaların normalin çok altında seyrettiğini belirterek, "Temmuz ayında soba yakmak gerçekten alışılmadık bir durum ama burada mecburuz. Akşamları hava öyle bir soğuyor ki, sanki sonbahar değil kış gelmiş gibi. Eğer bu şekilde devam ederse, eylül ayı gelmeden kar yağışıyla karşılaşabiliriz. Soğuk nedeniyle hayvanların meraya çıkma süreleri de kısaldı. Bu da süt ve et veriminde düşüşe yol açıyor diye konuştu.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Hava Durumu, Türkiye, Ardahan, Ekonomi, Güncel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ardahan'da Temmuzda Soğuk Havalar - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Üniformasının önünü açarak hastaya göğüslerini gösteren hemşireye tepki yağıyor Üniformasının önünü açarak hastaya göğüslerini gösteren hemşireye tepki yağıyor
Damat düğünde babasını çileden çıkardı, en sonunda tokadı yedi Damat düğünde babasını çileden çıkardı, en sonunda tokadı yedi
Gelinin en mutlu günü kabusa döndü Gelinin en mutlu günü kabusa döndü
Şas Partisi koalisyondan çekildi, Netanyahu parlamentoda çoğunluğu kaybetti Şas Partisi koalisyondan çekildi, Netanyahu parlamentoda çoğunluğu kaybetti
’Beyaz altın’ nöbeti Sabaha kadar silahla bekliyorlar 'Beyaz altın' nöbeti! Sabaha kadar silahla bekliyorlar
Tunceli Valisi Aygöl’ün esnaf ziyaretine damga vuran an Korumanın bakışlara dikkat Tunceli Valisi Aygöl'ün esnaf ziyaretine damga vuran an! Korumanın bakışlara dikkat
KKTC’nin kaderini değiştirecek keşif Miktarı açıklanmayan zengin su rezervi bulundu KKTC'nin kaderini değiştirecek keşif! Miktarı açıklanmayan zengin su rezervi bulundu
Abdulkadir Selvi ile DEM Parti arasında kriz Tülay Hatimoğulları’na ağır suçlama Abdulkadir Selvi ile DEM Parti arasında kriz! Tülay Hatimoğulları'na ağır suçlama
26 ilde yapılan son seçim anketinde sürpriz sonuçlar 26 ilde yapılan son seçim anketinde sürpriz sonuçlar!
Konyaspor Başkanı açıkladı: Fenerbahçe ile anlaştık Konyaspor Başkanı açıkladı: Fenerbahçe ile anlaştık
Kartalkaya davasında 10. celsede ara karar Tutuklu sayısı 20’ye yükseldi Kartalkaya davasında 10. celsede ara karar! Tutuklu sayısı 20'ye yükseldi

11:36
600 bin kamu işçisine ilk 6 ay için yüzde 24 zam teklif edildi
600 bin kamu işçisine ilk 6 ay için yüzde 24 zam teklif edildi
10:52
81 ilde geçerli olacak ATM kullanan herkes artık bu uyarıyla karşılaşacak
81 ilde geçerli olacak! ATM kullanan herkes artık bu uyarıyla karşılaşacak
09:57
Dürzi-Bedevi çatışması yeniden başladı, Suriye ordusu Süveyda’ya gidiyor
Dürzi-Bedevi çatışması yeniden başladı, Suriye ordusu Süveyda'ya gidiyor
08:12
İBB’ye yeni operasyon 14 şüpheli gözaltına alındı, 4 kişi aranıyor
İBB'ye yeni operasyon! 14 şüpheli gözaltına alındı, 4 kişi aranıyor
15:15
Aracının üzerini 2 ay sonra açan vatandaş karşılaştığı manzara karşısında şoke oldu
Aracının üzerini 2 ay sonra açan vatandaş karşılaştığı manzara karşısında şoke oldu
15:13
İnternette cinsel içerikli görüntüler sattığı tespit edilen öğretmen görevden uzaklaştırıldı
İnternette cinsel içerikli görüntüler sattığı tespit edilen öğretmen görevden uzaklaştırıldı
15:09
Ünlü oyuncu Emre Alp Törün son yolculuğuna uğurlandı
Ünlü oyuncu Emre Alp Törün son yolculuğuna uğurlandı
14:53
Beşiktaş resmen açıkladı: Transferi iptal edildi
Beşiktaş resmen açıkladı: Transferi iptal edildi
14:46
Edin Dzeko meydan okudu: Kenara atılacak biri değilim
Edin Dzeko meydan okudu: Kenara atılacak biri değilim
14:39
Ünlü kayakçı, kırmızı halıda poz verdiği sırada kıyafet kazası yaşadı
Ünlü kayakçı, kırmızı halıda poz verdiği sırada kıyafet kazası yaşadı
14:37
2 yaşındaki çocuk havuzda boğuldu
2 yaşındaki çocuk havuzda boğuldu
14:30
Futbolda devrim gibi karar Penaltı kuralı değişiyor
Futbolda devrim gibi karar! Penaltı kuralı değişiyor
14:27
1’i bebek 3 kişiye mezar olan rezidans “Hayata değer“ sloganıyla tanıtılmış
1'i bebek 3 kişiye mezar olan rezidans "Hayata değer" sloganıyla tanıtılmış
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.07.2025 11:42:24. #7.12#
SON DAKİKA: Ardahan'da Temmuzda Soğuk Havalar - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.