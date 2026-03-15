Ardahan'da Tır Geçişleri Yasaklandı - Son Dakika
Ardahan'da Tır Geçişleri Yasaklandı

Ardahan\'da Tır Geçişleri Yasaklandı
15.03.2026 23:46
Ardahan'da kar ve tipi nedeniyle Ardahan-Şavşat yolunda tır geçişlerine izin verilmiyor.

Ardahan'da etkili olan kar ve tipi nedeniyle Ardahan-Şavşat kara yolunda tır geçişlerine izin verilmiyor.

Kentte etkisini sürdüren olumsuz hava koşulları, özellikle yüksek kesimlerde ulaşımı olumsuz etkiliyor.

Yoğun kar ve tipi nedeniyle kenti Karadeniz'e bağlayan Ardahan-Şavşat kara yolunun Sahara mevkisinde tedbir amacıyla tır trafiğine izin verilmiyor.

Öte yandan, Türkgözü Gümrük Kapısı'na geçiş sağlayan Türkgözü-Posof-Damal kara yolunun Ilgar Dağı mevkisinde ise tırların geçişine kontrollü olarak izin veriliyor.

Yetkililer, sürücüleri olumsuz hava koşullarına karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Ardahan'da Tır Geçişleri Yasaklandı - Son Dakika

SON DAKİKA: Ardahan'da Tır Geçişleri Yasaklandı - Son Dakika
