Ardahan\'da Tır Geçişleri Yasaklandı

Ardahan'da etkili olan kar ve tipi nedeniyle Ardahan-Şavşat kara yolunda tır geçişlerine izin verilmiyor.
Kentte etkisini sürdüren olumsuz hava koşulları, özellikle yüksek kesimlerde ulaşımı olumsuz etkiliyor.
Yoğun kar ve tipi nedeniyle kenti Karadeniz'e bağlayan Ardahan-Şavşat kara yolunun Sahara mevkisinde tedbir amacıyla tır trafiğine izin verilmiyor.
Öte yandan, Türkgözü Gümrük Kapısı'na geçiş sağlayan Türkgözü-Posof-Damal kara yolunun Ilgar Dağı mevkisinde ise tırların geçişine kontrollü olarak izin veriliyor.
Yetkililer, sürücüleri olumsuz hava koşullarına karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı.
