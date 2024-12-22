Ardahan'da Yaban Hayvanlarına Yem Bırakıldı

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Ardahan'da, jandarma ekiplerince yaban hayvanları için doğaya yem bırakıldı.

İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, kar yağışı ve dondurucu soğuklar nedeniyle yiyecek bulmakta güçlük çeken yaban hayvanları için çalışma yaptı.

Karacalar için 2 farklı ormanlık alanda yer belirleyen ekipler, araçlarla taşıdıkları yemleri doğaya bıraktı.

İl Jandarma Komutanlığının sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Doğadaki dostlarımıza umut olmaya çalışıyoruz. Zorlu kış şartlarında yiyecek bulmakta güçlük çeken yaban hayvanları için belirli noktalara yem bırakılmıştır." ifadeleri kullanıldı.