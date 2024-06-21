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Ardahan'da yağışların ardından doğa renklendi

ARDAHAN - Sarı renkli çiçekler Ardahan ovasını renklendirdi. Tüm ovayı sarıya boyayan çiçekler adeta kartpostallık görüntüler oluşturdu.

Ardahan'da, yazın gelmesine rağmen etkili olan sağanak yağışların ardından açan çiçeklerle beraber ovalar eşsiz güzelliğe büründü.

Türkiye'de kış mevsiminin en sert geçtiği illerden olan Ardahan, yazın gelmesiyle ovalar rengarenk çiçeklere büründü. Yazın gelmesi ile birlikte değişik renkteki birbirinden güzel çiçeklerle eşsiz bir güzelliğe bürünen ovalar güzel manzaralar oluştu.

Ardahan ovasının etrafını çevreleyen dağların yüksek kesimlerindeki karlar ova tabanındaki sarıçiçekler ve değişik türdeki çiçeklerle birleşince kartpostallık görüntüler ortaya çıktı.