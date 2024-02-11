Ardahan\'da Yoğun Kar Yağışı Sonucu Meydana Gelen Tahribat

Yoğun kar yağışı son yılların en büyük tahribatına sebep oldu
Vali Çiçek: "Cumhuriyet tarihinin en büyük kar yağışlarından bir tanesiydi, 10 konutun çatısı ile 12 ahır yıkıldı. 12 Büyükbaş hayvan telef oldu. Vatandaşlarımızın zararı karşılanacak"
ARDAHAN - Ardahan Valisi Hayrettin Çiçek, kar yağışı, fırtına ve ufak çaplı çığ nedeniyle hasar gören konut ve ahırlarda incelemede bulundu.
Ardahan'da 5 Şubat günü başlayan ve iki gün boyunca devam eden kar yağışı, son yılların en büyük tahribatını yaptı. Fırtına ve çığ yüzünden köylerde 10 konut, 12 ahır çatısı çöktü. Meydana gelen doğal afet sonucu 12 büyükbaş hayvan telef oldu. Yıkılan ev ve ahırlarda inceleme yapan Ardahan Valisi Hayrettin Çiçek, vatandaşların zararının karşılanması için çalışma başlattıklarını söyledi.
Doğal afet sonucunda Kent merkezine bağlı Sulakyurt, Ardıçdere ve Bağdeşen köyü, Posof ilçesine bağlı Derindere köyünde ve Damal ilçe merkezinde 10 konutun çatısı ile 12 ahır yıkıldı. Ahırlarda 12 büyükbaş hayvan telef oldu. AFAD ekipleri, zarar gören konut ve ahırlarda inceleme yaparak hasar tespit çalışması başlattı.
Vali Çiçek, köyleri ziyaret ederek, hasar gören konutlar ile ahırlarda incelemede bulundu. Kar yağışı sonrası devlet kurumlarının harekete geçtiğini ve zararların karşılanacağını ifade eden Vali Çiçek, "hemen hemen Cumhuriyet tarihinin en büyük kar yağışlarından bir tanesiydi. Kar rahmet ve bereket demek ancak beraberinde yolların kapanmasıyla birlikte çeşitli sıkıntılara sebebiyet verdi. Yağışın hemen akabinde Valilik, Kaymakamlık, İl Özel İdare ve Jandarma canhıraş bir şekilde çalışarak köy yollarını açtı. Yoğun kar ile birlikte Ardahan merkez ile Posof ve Damal ilçelerinde 6 köyümüzde vatandaşlarımızın çatı çökmesi, ahırlarının yıkılması ve ufak çaplı çığ sebebiyle afetler yaşadı. Devletimizin kurumları hemen afete müdahale ettiler. Ahırlarda kurtarılan ve ölen hayvanlar oldu. Şu anki tespitlerimize göre telef olan hayvan sayısı 12. 10 konut ile 12 ahırda hasar meydana gelmiş durumda. Ekiplerimiz gerekli tespitleri yaptılar. İnşallah önümüzdeki birkaç gün içerisinde bu vatandaşlarımızın zararını tazmin etme noktasında gerekenler yapılacak" dedi.
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